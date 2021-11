Ny borgmester kommer fra Slesvigsk Parti - men hvor tysk er han egentlig?

Partiet bliver ofte betegnet som et "mindretalsparti", men gør lige så ofte opmærksom på, at de er et parti for alle - ikke bare det tyske mindretal.

Men spørgsmålet står dog stadig tilbage - Hvor tysk er Jørgen Popp Petersen (S) egentlig?

- Jeg står gerne ved, at jeg kommer fra det tyske mindretal, og det er jeg super glad for. Der er nogle, der siger, at det er en tysk borgmester, der kommer, men sådan ser jeg nu ikke mig selv, siger han.

Jørgen Popp Petersen er født og opvokset i Tønder Kommune, og det er også en af de ting, han lægger vægt på, da vi snakket med ham.

- Udover at være en - i gåseøjne - ganske almindelig borger i Tønder, så er jeg medlem af nogle tyske kulturforeninger, og mine børn går i tysk skole. Men mit tilhørsforhold er Tønder Kommune, siger han.

Han fortæller, at han som medlem af det tyske mindretal værner om den tyske kultur, der allerede eksisterer i Sønderjylland - dog ikke uforbeholdent.

- Det er ikke sådan at jeg går og siger at Tyskland er det eneste rigtige.

- Slesvigsk Parti laver politik for alle områder og alle borgere, men vi har selvfølgelig kikkerten rettet skarpt ind på blandt andet tyske institutioner og kulturforeninger, siger han.