Nystiftet lokalliste stormer frem - kæmpe mavepuster til borgmesterens gamle parti

Tønder Listen får 29 procent af stemmerne i Tønder Kommune.

Alle stemmerne i Tønder Kommune er nu talt op, og det nystiftede parti Tønder Listen med Henrik Frandsen i spidsen bliver det største parti i kommunen med i alt 5.902 stemmer.

Henrik Frandsen gamle parti, Venstre, som han blev vraget af går derimod 27,6 procent tilbage, og står derfor kun til at få 17 procent af stemmerne.

En rørt Henrik Frandsen

Det var en rørt Henrik Frandsen, der så antallet af stemmer til Tønderlisten, da TV SYD snakkede med ham tirsdag aften.

- Det er helt fantastisk. Det er en bekræftelse af, at det var det rigtige at få oprettet Tønderlisten. Nu står jeg her med resultatet på 9 mandater, og jeg har lagt meget i det her, og at det så lykkes, så kan man godt blive lidt rørt, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Tønderlisten står til 9 mandater, mens Venstre på samme tid går tilbage med 9 mandater, men Henrik Frandsen ønsker ikke at træde i det:

- Jeg er ikke den, der skal ud og hovere. Jeg mener oprigtigt, at nu skal vi finde sammen i Tønder og lave en bred konstituering – også med dem jeg måske har været på kant med undervejs, siger han.

Da TV SYD snakkede med Henrik Frandsen tidligere sagde han, at han havde tre succeskriterier for valgaftenen.



- Det ene er vi får mindst seks mandater, som vi har i dag. Det næste er, at vi bliver det største parti og det sidste, som jeg mener er det succeskriterium som er mest væsentlig er, at jeg får flest personlige stemmer, for det er noget som tæller rigtig meget, når man skal pege på en borgmester, sagde han.

