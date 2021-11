Politiker fører valgkamp på fem forskellige sprog

Ahmed Mohammadi regner med, at cirka 350 personlige stemmer skulle være nok til at få ham i byrådet. Uddelingen af folderen på fem forskellige sprog har også et klart formål.

- Det er for at tiltrække flere brogere til stemmeboksene den 16. november 2021, for det var kun 40 til 45 procent af etnisk herkomst, der har stemt til sidste kommunalvalg, siger han.

En af dem som Ahmed Mohammadi møder i bazaren i Skovparken, er Faisai Yusufzai. For ham giver folderen på fem forskellige sprog rigtig god mening.

- Mine egne forældre snakker persisk, og de kan godt dansk, men nu kan jeg for eksempel gå hen til min mormor og vise folderen til hende, for hun plejer ikke at stemme, så det kan være det vil rykke, siger han.