Valbjørn vinker farvel efter fire år: Frank Jensen rykker snart ind

- Jeg vil sige, jeg har altid været samfundsmæssigt engageret og har også en uddannelsesmæssig baggrund ind i, hvordan det er, vi skaber samfund og samfundsmæssig udvikling, siger Sofie Valbjørn med henvisning til sine to uddannelser - en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet samt en kandidatgrad i socialvidenskab fra RUC.

Det partipolitiske kom dog først, da hun for ni år siden vendte hjem til Fanø efter at have boet på Sjælland i nogle år.

- Jeg har ikke været partipolitisk aktiv, før jeg flyttede tilbage til Fanø. Jeg er vokset op på Fanø, så har jeg været væk en årrække, og da jeg kom tilbage hertil i 2013, var det lidt ligesom, at man ser tingene med friske øjne, og jeg tænkte: "Øj, der er bare et kæmpe uforløst potentiale herovre, som man slet ikke har blik for, fordi man bare bor i det og lever i det", siger hun.

Borgmester efter stort drama

Det fik Sofie Valbjørn til at stille op til kommunalvalget i 2017 for partiet Alternativet, hvor Valbjørn ikke bare kom ind i byrådet - hun endte faktisk med at blive borgmester.

Det var dog ikke det, der lå i kortene, da konstitueringsforhandlingerne skulle til at gå i gang.