14.000 danske sommerhuse får mandag tyske gæster

Når Danmark på mandag igen åbner grænserne for tyske feriegæster, ventes der at komme gæster til 14.000 sommerhusbookinger. Alene i Syd- og Sønderjylland ventes der turister i 5.300 sommerhuse, viser tal for Feriehusudlejernes Brancheforening, skriver DR.

Butikkerne langs de danske kyster kan derfor se frem til flere gæster, da der i gennemsnit er fem personer i hvert sommerhus.

Det fortæller Carlos Villaro Lassen, der er direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Det har vi ventet på, siden landet blev lukket ned, siger han.

Mandag vælter de tyske turister til sommerhusene på Vestkysten. Foto: TV SYD

Langt op til normalen

91 procent af mandagens bookinger er i Jylland og på Fyn, hvor særligt Sydjylland kan se frem til tyske feriegæster. Seks procent af bookingerne er på Sjælland, mens tre procent er på Bornholm.

Der er dog stadig et stykke vej op til aktiviteten i højsæsonen midt i juli. Her er normalt op mod 30.000 udlejninger i danske sommerhuse.