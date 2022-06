65-årig tysker død efter drukneulykke

En 65-årig tysk statsborger afgik søndag ved døden efter en drukneulykke ved Vejers.

Tre tyske turister var om eftermiddagen taget ud for at bade ved Vejers Strand. Her mistede to af dem kontakten til den ene - en 65-årig mand.

Klokken 16.42 blev der ringet 112 og kort tid efter var både politi, ambulance og Forsvarets Søredningstjeneste på stedet.