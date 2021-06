Borgere i landsby: Politikere har kørt os ud på et sidespor

Men så pludselig....

- Vi undrede os over, at vi intet havde hørt i halvandet år. Men så på halvanden uge skal det hele hastes igennem, først på et møde i det politiske udvalg Plan- og Teknik, så i Økonomiudvalget, og så i Byrådet. Derefter får vi det i høring (en periode, hvor borgere kan gøre indsigelser mod eller rose planerne, red.), men uden at der reelt set er nogle tegninger, der beskriver, hvad der skal bygges, og hvordan skal det se ud, siger Christina Pagaard Thomsen, Ho Kro og formand for Blåvandshuk Udviklingsråd.

Ifølge Preben Friis-Hauge, der er formand for Plan- og Teknikudvalget, har de været langt omkring med informationen.

- Men faktum må være, hvis borgerne føler, de mangler viden, så må vi sørge for, de får dem. Og det vil vi være særligt opmærksomme på, når vi holder borgermøde med dem, siger han.



Han tilføjer:

- Jeg håber, det kan give et kvalitetsprodukt, som vi eftertragter og mangler i Varde Kommune i vores turismestrategi. Vi har brug for nogle faciliteter til det, vi kalder korttidsferier , siger Preben Friis-Hauge.



Månebase Alpha

Men via avisen Børsen fik de et billede af, hvordan modulhusene - eller hotelenhederne - kommer til at se ud. I overskriften kaldes de for "futuristiske".

- Månebase Alpha! Det var min første tanke, da jeg så billedet, siger Jane Johnsen, butiksejer i Ho.

Men billedet var for borgerne også endnu et eksempel på, at de er blevet overhørt og overset. Høringsfasen slutter i aften, og så er det for sent for beboerne at protestere med en indsigelse.

Her kan du læse det lokalplansmateriale, som borgerne havde for at kunne tage stilling til projektet:

Hvorfor ventede kommunen ikke?

- Kunne man ikke fra kommunens side have ventet en uge eller fjorten dage med at sende det ud i høring, og så rent faktisk have fået det med i høringsmaterialet, så man vidste, at det er det her, man vil bygge, siger Christiana Pagaard Thomsen.