Efter 60 år med fugle: - Det her har jeg aldrig set

OPDATERET: Artiklen er opdateret 13. februar klokken 09.25. Det fremgik tidligere af artiklen, at Bent Jakobsen er tidligere leder af Blåvand Fuglestation og har haft interesse for fugle i 48 år. Dette var ikke korrekt. Bent Jakobsen har haft interesse for fugle i 60 år og er i dag stadig leder af fuglestationen.

Folk, der nyder at kigge på havens fugle, kan i disse frosttider få sig noget af en overraskelse.

For skovsneppen er blevet så desperat, at den nu søger føde i villahaverne.