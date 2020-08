En ulv strejfer omkring ved Blåvand - nu forbereder fåreavlerne sig

Siden den 29. maj har en ulv strejfet omkring i området omkring Oksbøl og Blåvand. Nu skal svar fra DNA-test afgøre, hvor ulven stammer fra.

- Det er vigtigt at vide, hvilket individ der er tale om, for det kan fortælle os, om det er en ulv, der har slået sig ned eller om den strejfer langt omkring, fortæller Kent Olsen, direktør på Naturhistorisk museum i Aarhus.

Området, som ulven er observeret i, er fåreavler-land og samtlige DNA-prøver, der er indsamlet i ulvens kølvand, stammer fra nedlagte får.

Det gør fåreavler Torben Kousgaard, der bor i området, nervøs med udsigten til at have en omstrejfende ulv i området.

- Vi holdt møde i sydvestjysk fåreavlerforening i går aftes, og der blev vi enige om at forberede os ved at nedsætte en hjælpegruppe os fåreavlere imellem, siger Torben Kousgaard.

Det er fint, hvis vi kan leve i harmoni med ulven som naturligt dyr i området. Men det er aldrig en rar oplevelse for den enkelte fåreavler, når der sker angreb Torben Kousgaard, fåreavler, Alslev

Naturlige byttedyr i området

Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum forstår fåreavlernes bekymring, men mener ikke, at det er nødvendigt at sikre sig mod ulveangreb endnu.

- I området er der en høj koncentration af kronvildt, som er naturligt byttedyr for ulven, og derfor kan ulven meget vel vælge at slå sig ned. Det er dog endnu usikkert, om den bliver eller vandrer videre. Men skulle der ske angreb på husdyr, kan området udpeges som ulvezonen og fåreavlerne kan få tilskud til ulvesikring, siger Kent Olsen.

Ulvesikring er et meget aktuelt emne i fåreavlerforeningen, og selvom ulven ikke er avlernes yndlingsdyr, er Torben Kalsgaard ikke i tvivl om, at de skal forberede sig på, at ulven kommer.

- Det er fint, hvis vi kan leve i harmoni med ulven som naturligt dyr i området. Men det er aldrig en rar oplevelse for den enkelte fåreavler, når der sker angreb, siger Torben Kousgaard.

Ulven er flere gange observeret siden slutningen af maj, senest for to dage siden ved Vejers Strand.