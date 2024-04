Festdag og højt humør ved Ribe Å

Iklædt waders, nyindkøbt udstyr og nybundne fluer har Mogens Petersen stået klar ved Ribe Å fra morgenstunden.

- Det er en fridag. En fornøjelse. Det er simpelthen bare ren hygge, siger han.

Han har taget turen fra Tønder og er en af de mange fiskere, der er afsted til den store laksepremiere i håb om at få en lyserød delikatesse på krogen.

- Det sker sjældent på første dag, men man har altid lov at håbe. Vi giver ikke op, siger han.

Kontrol, kvoter og tilladelser

Den årlige laksepremiere er lidt af et tilløbsstykke i lystfiskerkredse, og derfor er det ikke kun fiskere som Mogens Petersen, der dukker op.

Ved Ribe Å er Fiskeristyrelsens kontrollører også tilstede og tjekker fisketegn, tilladelser og overholdelse af regler.

- Selvfølgelig skal du have fisketegn for at fiske her. Du skal være medlem af en sportsfiskerforening, og da det er en fredet fisk, er der nogle tilladelser, som skal overholdes, siger Jonas Pørtner, der er kontrollør hos Fiskeristyrelsen.