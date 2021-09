Hun kørte afsted alene i et halvt år

- Der er jo ingen, der lover, at vi er friske og rørige, når vi bliver 68, så jeg tænkte, det skulle være nu, hvis jeg skulle prøve noget, fortæller skoleleder hos FOF, Anne Zibrandtsen fra Vejle.

Derfor kørte hun Europa rundt med Charley i et halvt år. Charley er hendes folkevognsvan T1 fra 1966. Den er opkaldt efter John Steinbecks rejsefortælling gennem 1960'ernes USA sammen med hunden Charley.

Det mest nødvendige

Anne Zibrandtsen har selv indrettet sin T1'er med kun det mest nødvendige, når man kører i den mod fremmede egne om dagen og sover i den om natten.

Lørdag mødte hun mere end hundrede ligesindede, minimalistisk rejsende i Vejers, da Vejers Strand Camping havde inviteret til et såkaldt van life arrangement.

- Selv om man kører rundt for sig selv, er det jo fedt at blive inspireret af at se, hvordan andre indretter deres vogn og udfolder den samme drøm om at opleve og være fri, siger Lars Thomsen, der er medarrangør af weekendens Van, Life og Barbeque.