I 13 år turde han ikke fortælle om det, han så sin far gøre

At være vidne til vold i hjemmet kan ifølge en undersøgelse fra 2020 lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd være mindst lige så skadeligt, som hvis barnet selv er udsat for volden.

For selvom det ikke efterlader fysiske mærker at overvære vold, kan det stadig have stor betydning for barnets trivsel, da det risikerer at udvikle alvorlige efterreaktioner.

Listen med konsekvenser er lang og indeholder blandt andet indlæringsvanskeligheder, psykologiske lidelser såsom angst, depression og personlighedsforstyrrelser, stofmisbrug, aggressiv, voldelig og kriminel adfærd.

Rød hash og blev smidt ud af skolen

Ved køkkenbordet i København gjorde Jeyan op med mange års tavshed, da han fortalte sin historie til Tina.

For første gang i tretten år tillod han alle følelserne, som 10-årige Jeyan var blevet efterladt med.

- Jeg var flov over, hvad der var sket, for jeg vidste godt, at det ikke var normalt, at forældre var så hårde mod hinanden. Desuden skammede jeg mig og følte skyld over, at jeg ikke havde kunnet forhindre det, fortæller Jeyan Jey.