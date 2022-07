Kommune tvinger ukrainsk familie væk fra trygge rammer

- Vi vil selvfølgelig gerne have hjertet med os, men vi må også tænke på kommunens økonomi som helhed. Vi ved, at det, der hjælper i en krise, er at have et netværk omkring sig, men det her er en afvejning af kommunens økonomi, siger hun og opsummerer, at det i bund og grund handler om ressourcer.

Savner et kram fra os

På jobcenteret i Svendborg blev Viktoriia Shuman taget imod af en medarbejder, som udleverede et sygesikringsbevis og 2.400 kroer - såkaldte “køleskabspenge” til at købe mad for den første uge. Derefter får hun økonomisk hjælp fra Svendborg Kommune.