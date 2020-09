Natsigte hjælper i jagten på mårhunde

Der var bred enighed blandt medlemmerne i Vildtforvaltningsrådet om, at natsigte var en god idé. Derfor har jægerne siden februar i år kunnet søge om lov til at anvende det nyttige våben.

Det er altid en fornøjelse at pille sådan en (mårhund) ud, for de gør megastor skade. Jakob Arnbjerg, jæger

På lidt over 24 timer ansøgte mere end 500 jægere om tilladelse til at bruge natsigte i jagten på mårhunde.

Jakob Arnbjerg fra Vesterbæk i Varde Kommune er jæger og fik allerede lov til at anvende natsigtet i efteråret 2019. Han har dette forår oplevet, at det allerede har virket.

Billede fra Jakob Arnbjergs natsigte

Fordele ved natsigtet

Der er mange gode grunde til at tillade brug af natsigte i forbindelse med jagten på mårhunde. Det kan gøre jagten nemmere, men også give et bedre resultat.

- Når kameraet er tændt, kan mårhunden ikke se det, så vi har god tid til at placere en god kugle og være sikre på, at det er en mårhund, vi skyder, siger Jakob Arnbjerg.

Mårhunden kan nemlig ligne en grævling til forveksling, og med natsigtet bemærker dyret ikke, at det bliver iagttaget og bliver derfor ikke skræmt væk.

Det har også været med til at give mere succes, og jægerne har oftere et bytte med tilbage end tidligere.

- Det er altid en fornøjelse at pille sådan en ud, for de gør megastor skade, fortæller Jakob Arnbjerg.

Mårhundene er en invasiv art, som spiser mange mindre dyr og skader fuglelivet i Danmark.

Klogere på det lille dyr

Natsigtet forbedrer ikke kun jagten, men gør det også muligt for jægerne at kigge nærmere på dyret.

- Vi lærer meget mere om mårhundens måde at reagere på ude i naturen ved at kunne sidde og følge dem om natten. Der er himmelvid forskel på, hvordan en ræv og en mårhund går til en foderplads for eksempel. Mårhundene er meget mere forsigtige, siger Jakob Arnbjerg.

Hvis han har en fornemmelse af, at der kommer en mårhund i nattens løb, kan han da også finde på at gå ud en time før for at blive klogere på den. Det kan kun lade sig gøre, fordi natsigtet kan vise et meget større areal, end man ellers har mulighed for at se på et vildtkamera.

- Det kan godt betale sig at tage ud før. Natsigtet har givet et helt andet indblik i dens færden. Det er der ingen tvivl om, fortæller Jakob Arnbjerg.