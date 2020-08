Ny musicaltalentskole trækker håbefulde unge til Varde

- 1-2-3-4 højre turn.... yeeeeees.

De unge tager de første svære skridt på vejen til drømmemålet. Det gør de her til optagelsesprøven på den nye Musicaltalentskole i Varde under powerful ledelse af Caroline Sander Jepsen.

De er 15 i alderen fra 13 til 29 år, selv om der er plads til helt op til 24 elever.

Kom så! Jaaaaa… Caroline Sander Jepsen hepper godt på de unge, der skal lære nye dansetrin for at vise, hvad de kan. Foto: Finn Grahndin

30 ugers uddannelse

Det er foreløbig et pilotprojekt, der kører frem til maj 2023. De elever, der kommer ind, kan forvente en uddannelse med sang, dans og skuespil - og personlig udvikling.

Uddannelsen er 30 uger lang. De 26 uger er ved siden af skolen. Eller jobbet. De sidste fire uger er et intenst forløb. Pris: Små 7.000 kr.

Alexander Wessel Rasmussen var til audition - inden han skulle skynde sig til prøver på "Emil fra Lønneberg". Foto: Finn Grahndin

De fremmødte er næsten alle piger eller kvinder. Kun to er drenge eller unge mænd. Den ene er Alexander Wessel Rasmussen fra Sig ved Varde.

- Jeg har en stor drøm om at kunne leve af at være performer. Som skuespiller eller som musicalperformer, siger han.

Han er 19 år, men har allerede i fem år vidst for alvor, at det var det, han ville være.

- Jeg blev klar over, at jeg skulle gøre det, andre ikke skulle gøre, siger eleven fra Varde Gymnasium.

Mads Sørensen, Venstre: - Vi sender gerne vores talenter videre til Fredericia. Foto: Pressefoto Varde Kommune

Samarbejde om at udvikle talenter

Musicaltalentskolen i Varde samarbejder tæt med MusicalAkademiet i Frederica.

- Vi skal agere fødekanal for akademiet, sådan at vi finder og uddanner unge talenter her, og så sender vi dem gerne videre til MusicalAkademiet i Fredericia, hvor de kan blive endnu dygtigere og forhåbentlig få job indenfor musicalgenren, siger formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Mads Sørensen, Venstre.

Læs også Fredericia Teater begæret konkurs

Det ligner en win-win-situation for begge uddannelser og begge byer. Studielektor på DDSK (Den Danske SceneKunstskole) og nyudnævnt kunserisk leder på Musicaltalentskolen, Liv Stevns, siger:

- Det betyder jo, at vi på akademiet i Fredericia vil få endnu bedre ansøgere fremover.

Desværre er Fredericia Teater - kendt for sine mange musicals - gået konkurs. det ville ellers oplagt være stedet, hvor fremtidens unge musicalstjerner skulle performe.

7-kantens mange forestillinger og årlige sommerspil har sat deres tydelige spor i mange unge i Varde kommune. Foto: TV SYD

De unge i Varde kender det

Liv Stevns mærker allerede nu ved dagens audition, at teatergruppen 7-kanten og dets årlige sommerspil har sat sine tydelige spor.

- Helt sikkert. Jeg kan mærke, at de unge, jeg har set i dag, har prøvet at være til audition, og de ved, hvordan formen er, og de kender musicalgenren. Det er fantastisk, siger Liv Stevns.

Liv Stevns er kunstnerisk leder på musicaltalentskolen. Hun glæder sig til at komme i gang. Foto: Finn Grahndin

Blandt de lidt ældre - i denne sammenhæng - møder vi den 25-årige Anne Boel Lauridsen fra Esbjerg. Det er tydeligt at se på dansegulvet, at hun føler sig hjemme her. Det er der en god grund til.

- Jeg er danselærer og har en bachelor i dans, men jeg synes, at det giver en ekstra gnist og mere livsglæde, hvis der også en skuespil og sang med. Jeg er vild med musicals, siger hun.

7-9-13. Anne Boel Lauridsen krydser fingre for, at hun kommer ind på musicaltalentskolen i Varde. Foto: Finn Grahndin

Men dagens audition er ikke kun en masse flotte dansetrin. De skal alle fremsige en monolog og synge en sang også for at vise, hvad de kan.

Anne Boel Lauridsen er godt klar over, at dér kan hun lære noget, men danselæreren kaster sig ud i det med krum hals, mens de fire dommere lytter og ser på. Først om et par dage får hun besked. Ja eller nej til hendes ønske om at komme ind på Musicaltalentskolen i Varde.

- Jeg er lidt usikker på, om min alder allerede kan spænde ben for min karriere, men jeg krydser fingre og siger 7-9-13, siger hun med et stort vindersmil.