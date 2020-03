Fredericia Teater går konkurs

Fredericia Teater har i dag mandag indgivet konkursbegæring. Det oplyser teatrets bestyrelsesformand Gitte Lillelund Bech i en pressemeddelelse.

I 2019 havde teatret et tocifret millionunderskud som følge af svigtende billetsalg. Siden da har bestyrelsen opdaget et merforbrug til markedsføring i forhold til budgettet. Et merforbrug som har fået teaterdirektør Søren Møller til at opsige sin stilling.

Bestyrelsen har de seneste uger kæmpet for at redde teatret, men de seneste dages Covid19-udvikling i Danmark har medført aflysninger af Fredericia Teaters fremtidige forestillinger. Dermed er der ikke udsigt til nok penge i kassen i år for teatret.

- Derfor ser bestyrelsen i denne alvorlige situation ingen andre muligheder for Fredericia Teater end at indgive en konkursbegæring, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.

Konkurs på trods af kommunal støtte

Fredericia Byråd har gennem de seneste ni måneder forsøgt at støtte teatret med tre ekstraordinære økonomiske hjælpepakker, men altså uden succes.

- I den nuværende situation kan vi ikke gøre noget for at redde teatret. Coronavirussen har fået aflyst hele Shu-bi-dua 2.0-forestillingen, det vil sige, at der ikke bliver solgt nogen billetter. Der er ingen indtægt. Det beløb, det vil kræve at redde teatret er så stort, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være forsvarligt at bruge skattekroner på det, siger Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (Soc.dem.) til TV SYD.

Når coronakrisen engang er ovre, vil Fredericias borgmester til den tid se nærmere på, hvordan fremtiden ser ud for Fredericia som musicalby, og om de kan gøre noget for teatret, oplyser Jacob Bjerregaard.

