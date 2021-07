Overskyet og måske lidt regn: Tirsdag bliver ugens nok koldeste dag

Mest skyet, lidt blæsende og måske lidt regn hist og her. Det er i grove træk dagens vejr, oplyse meteorolog ved DMI, Trine Pedersen.

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 21 grader med let vind - ved Vadehavet og Vestkysten op til frisk vind.

Det lidt kølige sommervejr skyldes, at et højtryk over De Britiske Øer sender kølig luft ned over Danmark fra nordvest.