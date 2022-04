Politiet søger vidner til blufærdighedskrænkelse af 13-årig pige

- Signalementet er forholdsvis godt, så vi har store forhåbninger om at finde den her mand. Og det virker til at være en mand, man ville lægge mærke til, siger Anders H. Borg, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.



Undersøger overvågning

Politiet undersøger nu, om overvågning i området har optaget manden, som kan gøre det nemmere at identificerer ham, og gennemsøger deres registrer for at finde personer, der kunne passe beskrivelsen. Vidnerne er dog fortsat en vigtig del af efterforskningen.

- Det er højlys dag, og folk er begyndt at få fri og have deres gang i offentligheden på det her tidspunkt, så vi håber på, at der er nogen, der har set ham, siger Anders H. Borg.

Hvad der nøjagtigt er sket, tilbageholder politiet af hensyn til pigen.

- Blufærdighedskrænkelse kan være mange ting. Det kan være berøring, blotning eller anden grænseoverskridende adfærd, siger Anders Borg, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.