Til kamp mod butiksdøden: Bilerne skal kunne parkere på Torvet

- Biler skal kunne parkere på Torvet.

- Flere borde og stole til udendørsservering på Torvet.

- En stor naturlegeplads på Torvet.

Torvet i Varde er hjertet i midtbyen. Og nu skal kommune, foreninger, borgere prøve at gøre den mere levende og attraktiv for de handlende. De skal på den måde lokkes væk fra at købe deres varer i butikker på Internettet og til at købe dem i de fysiske butikker.

Annika Trads, ejer af Lausestuen på Torvet, er glad for Torvet, men hun synes, at der trænger til mere liv. Foto: Finn Grahndin

Regeringen: Find løsninger

Det er Erhversvministeriet, der står bag et projekt, der vil finde ud af, hvordan man kan gøre bymidter bedre for de handlende.

I en pressemeddellese fra ministeriet står der: "Bymidterne er afgørende for at fastholde et attraktivt byliv. Men bymidterne er under pres, blandt andet fordi den stigende e-handel presser de fysiske butikker. Det betyder tomme lokaler og færre mennesker i bymidtens gader, som på den måde også påvirker bymidtens andre funktioner negativt."

- Kan Vardes butikker reddes på den måde?

- Jeg ved ikke om Varde som sådan skal reddes på den måde, men vi er da udfordrede som de fleste andre byer, siger Bjørn Brun Andersen, der ejer Tops Sandersen Sko.

Peter Nielsen, byrådsmedlem for Venstre, vil gerne gennemføre en periode med korttidsparkering på Torvet. Foto: Finn Grahndin

Mere liv ønskes

Det er Venstres byrådsmedlem Peter Nielsen, der stå rbag forslaget om parkering på Torvet.

- Lad os lave en prøveperiode med korttidsparkering og se, hvad der sker ved det, siger han.

Annika Trads, ejer af Torve- og Lausestuen, står bag forslaget om at få mere udeservering.

- Det skaber masser af liv på Torvet, siger hun.

Bjørn Brun Andersen, ejer af Tops Sandersen Sko, mener, at hans forslag om en stor naturlegeplads på Torvet vil være et "Aha-punkt", der kan lokke mange turister til midtbyen.

Bjørn Brun Andersen, ejer af Tops sko, her ved sørøverskibet på Torvet. Han vil gerne have en naturlegeplads til at tiltrække familier til bymidten i Varde. Foto: Finn Grahndin

Bekymring for handelslivet: Partnerskabet er et af initiativerne i regeringens Vækstplan for handel og logistik og skal i første omgang munde ud i konkrete forslag til løsninger og derudover komme med anbefalinger til statslige indsatser primo 2021.

Flere arrangementer kan lokke gæster til

Torvet har været gennem en renovering over de sidste 5-6 år og fremstår som en smuk helhed. Men mange har peget på, at bykernen kan fremstå tom og kedelig og ønsker sig mere liv i midtbyen. For eksempel med flere arrangementer.

- Men hvem skal sørge for dem?

- Vi skal være fælles om det her, men jeg savner initiativer fra handelslivet i byen, siger Venstres byrådsmedlem Peter Nielsen.

Idéer kan frit "stjæles"

Måske kan der opstå nye spændende ideer i Varde. Eller i de andre fire kommuner, som er med i projektet. Ideer, som kvit og frit kan adopteres i Varde kommune. Hvor det ikke kun er midtbyen i Varde, der bliver kigget på. Men også i nogle af de andre byer.

Fra tidligere storskærmsarrangement på Torvet i Varde. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, udtaler i pressemeddelelsen:

"For Varde Kommune betyder deltagelsen i partnerskabet, at vi kan gøre brug af de øvrige deltageres viden om byudvikling. Den viden kan gavne udviklingen af bymidterne i vores kommune, så de er rustet til både borgernes og turisternes forventninger til fremtiden. Samtidig mener vi, at vi med de seneste års udvikling af Varde midtby har opnået erfaringer, som kan gavne de øvrige deltagere."

Der er allerede nu nogle få P-pladser på Torvet, men flere vil skabe mere liv, mener Peter Nielsen. Foto: Finn Grahndin

En kamp mod butiksdøden

Erhvervsminister Simon Kollerup:

"Nu skal vi gang med at finde de gode løsninger og værktøjer, der kan hjælpe med at løse de problemer, vi ser med mennesketomme bymidter og butiksdød. Det har corona-krisen om muligt kun skabt et endnu større behov for, og det er vigtigt, at vi kigger bredt på de her problemstillinger. Bymidterne spiller en meget vigtig rolle som det sted, vi mødes i de fleste af landets mindre og mellemstore byer. En velfungerende og attraktiv bymidte er derfor ikke kun til gavn for det lokale erhvervsliv, men i lige så høj grad til glæde for kommunens indbyggere".