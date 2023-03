Tirpitz mister 200 p-pladser på grund af firben

Over 200.000 besøger Tirpitz-museet i Blåvand hvert år. Men nu bliver det sværere at finde en parkeringsplads ved den populære turistattraktion efter flere naboer har klaget.

Museet mister en parkeringsplads på 200 pladser. Planklagenævnet kender både lokalplanen og kommuneplantillæg for ugyldigt, som et flertal vedtog i Varde Byråd i juni 2022.

- Jeg tror ikke, der er nogen der kunne forestille sig, hvilken succes Tirpitz det blev. Det er vi selvfølgelig alle sammen glade for. Og så har vi så nogle efterdønninger, som vi nu skal have redt ud, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for Plan og Teknikudvalget i Varde Kommune.