Gæster i tusindvis besøgte Brørup Marked

Stille og roligt

Han oplyser, at kun hver anden stadeplads er udlejet på grund af coronasituationen, og at stadeholderne opfordres til at tilbyde håndsprit til kunderne.

- Vi dækker et stort areal på godt to hektar, og i øvrigt har vi tiltro til, at folk stille og roligt kan passe på sig selv, siger Jørgen Bruun.

Ifølge ham er 4-5000 gæster på Brørup Marked ikke noget at snakke om. På sådan en påskelørdag med fint vejr har vi de seneste år haft 15-18.000 gæster, oplyser han.