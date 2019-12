Jens og tusinder klar til et godt tilbud på en traktor

Det traditionelle åbent hus hos Lintrup Maskinhandel lokkede tusinder af traktor-entusiaster til.

Fritidslandmand Jens Saabye havde fredag taget hele turen fra Viborg til Lintrup mellem Ribe og Vejen for at se på traktorer.

Hvert år valfarter tusinder af interesserede til jule-åbent hus hos Lintrup Maskinhandel, hvor traktorer for millioner står linet op med prisskilte i forruden.

Hvert år den 27. og 28. december har maskinhandelens 14 ansatte travlt med at servicere de mange traktorinteresserede kunder, som har forladt hjemmet for at sparke traktordæk og måske endda handle.

I videoen følger vi Jens Saabye, mens han tester en John Deere af ældre dato.