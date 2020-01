Søvnløse af bare spænding: Victor drømmer om at score mål

11-årige Victor Bukdahl er trukket i sin røde håndboldtrøje og løber rundt på det blå gulv i Gesten Fritidscenter. Han snor sig forbi det grønne modstanderhold – og med ét kaster han bolden i nettet.

At score en masse mål er lykken for Victor Bukdahl, når han spiller på LykkeLigaholdet Troldekids, der holder til i Vejen.

I dag er en ganske særlig dag for ham og resten af hans hold. For første gang nogensinde deltager det nemlig i en turnering. Den hedder Troldekids Cup.

- Det er sjovt at score mål og stå på mål, men mest at score mål – især når man vinder 4-2, siger Victor Bukdahl.

LykkeLigaholdet Troldekids startede før sommer sidste år. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Spændingen har holdt børnene vågne

Han spiller håndhold én gang om ugen sammen med sine 13 holdkammerater i Troldekids, der er en del af LykkeLiga. Holdet blev til virkelighed før sommer sidste år.

Da holdet startede, havde det ni håndboldspillere, men siden da er det vokset, og Karin Lautrup – holdets træner – nyder at være en del af Troldekids.

- Jeg elsker at have med børn at gøre, og det er en helt fantastisk målgruppe. Konceptet er simpelthen helt i top, siger Karin Lautrup.

Det gælder især en dag som i dag, der er så speciel for børnene. Karin Lautrup kan om nogen fortælle, hvad en turnering betyder for den her gruppe af børn.

- I morges kom flere af dem og sagde, at de ikke havde sovet hele natten, fordi de havde glædet sig så meget til i dag, siger Karin Lautrup.

- Det bedste ved at spille håndbold, det er at score mål. Sådan lyder det fra 11-årige Victor Bukdahl. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD