Troels Ravn stopper i politik ved næste valg

Troels Ravn har siddet i Folketinget sammenlagt i næsten 12 år i flere omgange fra første valg i 2007 - og har nu bestemt sig for ikke at genopstille ved næste folketingsvalg.

- Jeg har besluttet ikke at stille op til Folketinget, når den nuværende valgperiode udløber. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en svær beslutning, som har krævet svære overvejelser. Det kan på mange måder også være fristende at tage endnu et valg og måske endnu en periode som medlem af Folketinget, siger Troels Ravn.

Han har i flere omgange været valgt i Vejenkredsen, hvor han ved det seneste valg var den kandidat, der fik flest personlige stemmer.

Troels Ravn har dog også tidligere oplevet, at han blev vraget af vælgerne.

- Det er dog ikke af frygt for et valgnederlag, at jeg stopper. Det er er alene fordi, at det er tid til noget andet i mit liv end politik, når det næste valg måtte komme om senest to år, siger, Troels Ravn.