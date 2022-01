Underretningssag fra Vejen er nået til Christiansborg: Adsbøl vil have ministersvar

Her bliver ministeren blandt andet bedt om en redegørelse for, hvorfor familien fra Vejen Kommune bliver indkaldt til en såkaldt 'bekymringssamtale', ligesom hun spørger ind til muligheder for individuelle vurderinger for et samtalebehov fra sag til sag.

- Selvfølgelig skal man reagere på underretninger, men der er forskellige måder på, hvordan man skal reagere på underretninger, siger Karina Adsbøl.

Det afhænger af kommunen

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra social- og ældreminister, Astrid Krag (S), men i et skriftligt svar fra ministeriet lyder det, at det er kommunen, der afgør hvornår, der skal indkaldes til en underretningssamtale.

- Det er ikke nærmere fastsat, hvordan kommunen skal afdække, om barnet har brug for særlig støtte, da det vil afhænge af de lokale forhold, underretningens indhold mv. – men det er afgørende, at kommunens procedurer understøtter en hurtig afklaring af, om der kan være behov for støtte – eller om underretningen må betragtes som grundløs, står der i svaret.