Vejen får i dag besøg af dronningen i anledning af genforeningsjubilæet

I perioden fra 1865 til 1920 var Skibelund Krat således det primære mødested for dansksindede både nord og syd for Kongeåen. Her var den sønderjyske sag på programmet, der med andre ord vil sige sønderjydernes ret til at bevare deres danske kultur og sprog.

I dag er området stadig et nationalt samlingssted, hvor der står flere mindesten i krattet. Amfiteateret er ligeledes blevet renoveret af Vejen Kommune i anledning af 100-året for genforeningen.



Festlighederne går i gang kl. 11.30, når majestæten først besøger Askov Højskole for efterfølgende at ankomme til Skibelund Krat kl. 13.20.