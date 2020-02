175 gymnaster kæmper for at få opfyldt deres livs drøm om en plads på Verdensholdet

Omkring 60 gymnaster går videre til anden udtagelsesrunde i påsken, hvor det endelige hold af Danmarks 28 dygtigste gymnaster sættes.

22-årige Selma Lind Geirsdóttir fra Kolding stiller op i sit andet forsøg på at komme på Verdensholdet, der er DGIs gymnastiske flagskib.

22-årige Selma Lind Geirsdóttir, med nr. 13, fra Kolding stiller op i sit andet forsøg på at komme på Verdensholdet. Foto: Ole Møller, TV SYD

- Det er en kæmpedrøm for mig at komme med. Det er et stort fællesskab, som jeg gerne vil være en del af, siger hun til TV SYD, inden hun for alvor skal vise sin kunnen frem.

Med en plads på holdet starter et intensiv forløb med træningslejre, træningsweekender, 12 Take-Off shows i Danmark, en verdensturné på seks måneder, hvor turen går til Afrika, Sydkorea, Australien, Costa Rica, Sydamerika, USA og Tyskland.

Derefter kan holdet opleves på den store Danmarksturné med 22 shows, hvorefter adskillige shows og workshops i Europa venter. Holdet slutter af på Landsstævnet i Svendborg i sommeren 2021.

21-årige Lui Slot-Tygesen, Haderslev, har trænet hårdt de seneste måneder, selvom han i forvejen var en toptrænet springgymnast.

21-årige Lui Slot-Tygesen, Haderslev, har trænet hårdt de seneste måneder. Foto: Ole Møller, TV SYD

- Gymnastik er hele mit liv. Det giver mig glæde og socialt samvær. Det er vigtigt for mig at kunne være med til at sprede glæden ved gymnastik, siger han om baggrunden for, at han stiller op til udtagelsen.

DGI Verdensholdet rejser under sloganet ”Vi bevæger verden”, og gymnasterne får en unik mulighed for at bevæge rigtig mange børn, unge og voksne til mere sundhed, udfordring og fællesskab igennem de 200 workshops og 150 shows på deres tur.

Instruktørerne har arbejdet med show-universet QUA siden oktober 2019 og har store drømme for showet såvel som holdet, der skal rejse, opvise og leve sammen i et helt år.

Under udtagelsen er der mange ting, instruktørerne og udtagere kigger efter. Gymnasterne skal være velforberedte, de skal kunne tage gode beslutninger og drømme stort samt sætte sig selv i scene til udtagelsen. Gymnasterne skal udvise energi i alt lige fra de mest elegante øvelser og til tempofyldt hiphop.

Mandag den 13. april offentliggøres sammensætningen af det 13. DGI Verdensholdet