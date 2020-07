22-årig varetægtsfængslet for medvirken til drab – ”Så skaf hende af vejen”

En 22-årig mand blev tirsdag anholdt i Vejle for medvirken til drab. Onsdag aften blev han ved Retten i Roskilde varetægtsfængslet indtil den 23. juli, skriver Ritzau.

Tirsdag blev en 20-årig kvinde fundet kvalt i Køge, og i alt er to personer varetægtsfængslet i sagen. Den 22-årige mand fra Vejle havde ifølge politiet inden drabet skrevet en besked til en 18-årig mand fra Køge med budskabet ”Så skaf hende af vejen”.

Den 18-årige er varetægtsfængslet og sigtet for drabet, mens den 22-årige fra Vejle er varetægtsfængslet for medvirken til drab ved at have tilskyndet det. Begge nægter sig skyldige.

To andre personer har været anholdt, men de er begge løsladt.

Bag lukkede døre

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, derfor kan offentligheden ikke følge med i de sigtedes forklaringer eller politiets bevismateriale.

Den 22-årige vejlenser blev anholdt i Vejle, mens den 18-årige mand blev anholdt i Køge.

De to varetægtsfængslede havde ifølge politiet en ”venskabelig relation” til den dræbte.

Den 20-årige kvinde boede ikke på den adresse, hvor hun blev fundet, men hun kom der ofte.