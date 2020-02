Salma elsker kampsport: Det giver mig selvtillid

Vejle Judo Klub skal i weekenden være værter for et stort internationalt judo-stævne Danish Open. Det er en turnering på højeste internationale plan med deltagere fra hele verden.

Og da måtterne allerede i løbet af ugen rulles ud til weekendens kampe, besluttede klubben for et par år siden, at invitere byens skoleklasser til en fredag i kampsportens tegn - inden de officielle mesterskaber.

- Vi tænker, det er en fantastisk mulighed for at vise børnene, hvad både judo, jiu jitsu, karate, taekwondo, nin-jitsu og aikido går ud på, siger Knud Erik Hansen, formand for eliteafdelingen i Vejle Judo Klub, og fortsætter:

- Vi vil gerne vise de unge, at når man dyrker kampsport og slåskultur, kan man på en kontrolleret måde få indblik i sig selv og andre. Og at man kan udvikle selvkontrol og selvtillid. Når man møder andre i så fysisk en nærkontakt, så udvikler man også evnen til at samarbejde og respekt for makker og instruktør og ikke mindst fairplaybegrebet.

Salma (th) i gang med judotræning. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

En af deltagerne i kampsportdagen er 12-årige Salma Bismir. Hun går allerede til taekwondo, som hun er bidt af:

- Jeg elsker at udfordre og udvikle mig selv på teknikker, så jeg kan komme til at sparke højere, det er så sjovt, fortæller Salma.

Salma bliver helt høj, når hun træner - hun tager gerne de slag det giver:

- Det er bare sjovt at bevæge sig, og så træner jeg sammen med mine venner, det er også fedt, mener Salma.

Japanske judostuderende hjælper frivilligt til. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen