Anettes nevø druknede i havnen: Nu vil hun have lov om sikkerhed

Han vurderer på baggrund af TV2 ØSTJYLLANDs undersøgelse, at stiger hurtigt kan blive en falsk tryghed, og at det snarere handler om at forebygge, at folk falder i.

Det er også en af grundene til, at Anette Ibæk Birkegaard mener, at man skal fokusere på sikkerhedsforanstaltninger, der gør, at folk ikke falder i vandet til at starte med.

- Ganske enkelt noget afskærmning på en eller anden måde. Det er rigtig fint, at der er stiger, og der er varmsøgende kameraer. Men problemet er, at man ikke skal ligge ret lang tid i vandet, inden det er for sent, siger hun.

Eftersøgningen af Oliver Ibæk Lund stod på i dagevis, indtil Nordjyllands Politi på baggrund af overvågningsvideo kunne konstatere, at den 21-årige var faldet i Limfjorden. Og selvom den unge mand fortsat er forsvundet, betragter politiet ham derfor som omkommet.