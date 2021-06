Billetter til fodboldarrangement revet væk på tolv minutter

12 minutter.

Det var lige præcis så kort tid, der gik, før billetterne til storskærmsarrangementet i Byparken i Vejle blev revet væk.

Det drejer sig om 2.000 billetter, der blev revet væk inden for kort tid.

Fodboldfesten kommer til at foregå i Byparken på lørdag, når Danmark møder Tjekkiet.

- Det vidner om en kæmpe interesse for fodbold og det at opleve noget sammen, det er fantastisk, at folk gerne vil samles og have en fællesoplevelse, siger Tor Bundgaard Futtrup, der er ansvarlig for arrangement i Byparken.

Begrænsninger på antal billetter

Da Danmark skulle møde Wales, var der ikke begrænsninger på antallet af billetter, som hver person kunne få.

- Folk var lidt optimistiske. Vi havde nogen, der købte otte billetter, derfor har vi skruet ned, så man maksimalt kan få fire biletter, siger han.

Tor Bundgaard Futtrup fortæller, at det sidste gang tog 45 minutter, før alle billetterne var væk.

- Vores telefoner og e-mailindbakke har været rødglædende siden sidste kamp, siger han.

Arrangøren afslører, at den dansk-albanske rapper Artigeardit (Ardit Aliti) kommer til at spille optaktskoncert, inden kampe går i gang.