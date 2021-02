Du kan stadig komme på guidet tur i Jelling - bare ring til Harald

En guide i røret

- Ideen går ud på, at folk, der besøger Jelling i disse dage, selv kan tage en tur i området, men med en personlig guide på telefonen. Folk kan simpelthen ringe hjem til en af os fra museet, der så fortæller om det, de ser, fortæller Morten Teilmann-Jørgensen, der er museumsdirektør hos Kongerens Jelling:

Dermed kan gæsterne bevæge sig coronasikkert rundt blandt runesten, palisadestolper og høje, mens de har Kongernes Jellings personale med i røret, klar til at fortælle. Og der kan stilles alle mulige spørgsmål, mens turen går rundt på området, der i størrelse svarer til 20 fodboldbaner:

- Konceptet strider egentlig imod vores ide om at møde gæsten i øjenhøjde, men coronaen har tvunget os til at tænke anderledes. Så nu møder vi gæsten i ørehøjde. Vi håber, folk synes, det her er en tand sjovere og mere personligt end udelukkende digitale løsninger, siger Morten Teilmann-Jørgensen.