Fru Balle er 104 år og takker stjernerne for hver dag, hun lever

Det er en pragmatisk tilgang til virkeligheden og et ønske om, at hendes nærmeste familie ikke skal tage sig af alt for meget, når hun en dag er taget herfra.

- Jeg tænker mest på dem og det, de skal igennem, når jeg ikke er her mere. Det kræver meget tid og forberedelse, når et familiemedlem går bort, og jeg håber, at jeg går bort på et tidspunkt, hvor min søn har tid til at ordne tingene, siger hun og tilføjer med samme munterhed i stemmen:

- Man er tilbøjelige til at samle på ting, og jeg har ganske enkelt for meget af nogle ting, som jeg aldrig bruger. Blandt andet beklædning. Det samme havde min mor. Jeg var med til at opløse hendes bo, så jeg ved, hvad det vil sige.