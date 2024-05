Frustration og høje forventninger i teltområdet

- Lortestart. Det er ikke særlig fedt lige nu.

Sådan lyder det fra Martin Steffensen, der iklædt en orange regn poncho kæmper med at få sat sit og kammeraternes telt op i silende regn.

- Vi har ikke styr på det, og det regner ad helvedes til, og vi kan godt bruge noget læ, siger han.

Lidt længere nede ad pladsen driller pløkker og teltdug også. Her glæder Jasmin Hansen sig til at kunne krybe ind under soveposen og få varmen.

- Det driller. Det er lidt uheldigt med vejret, når man skal sætte telt op, men det er bare om at få noget tørt tøj på bagefter, så skal det nok blive godt, siger hun.