Vejle på vej mod Superligaen: - Håber vi selv afgør det

Op. Ned. Op.

Så kort kan man beskrive Vejle Boldklubs rejse mellem landets to bedste fodboldrækker de sidste tre sæsoner. Men hvis det sidste ’op’ skal med, så kræver det, at de rød-hvide fra Vejle får point, når holdet skal møde Nykøbing FC.

Holdet kan faktisk klare sig med et uafgjort resultat, men også et nederlag. I så fald skal Viborg tabe point, når de møder Vendsyssel. Adm. direktør hos Vejle Boldklub, Henrik Tønder, håber dog, at holdet kan sikre sig oprykningen med en sejr.

- Hvis jeg kan ønske, så vil jeg da vælge, at vi afgør det selv og vinder kampen. Og så ovenikøbet på en hjemmebane. Det er ønskescenariet, men vi skal jo egentlig bare rykke op, siger Henrik Tønder

Vejle målsætning har været klar lige fra begyndelsen: De skulle op med det samme. Nu er de snublende tæt på.

Han håber på, at det igen i aften vil lykkes Vejle-holdet at sikre sig oprykning til Superligaen – præcis som holdet gjorde tilbage i 2018. Men han ved også godt, at det ikke er en selvfølge.

Det vil dog være kronen på værket i en sæson, som har været langt fra det normale.

- Det har været et langt og hårdt maraton. En meget hård sæson på alle mange måder. Det var en svær start, og vi fik syn for, hvor svær den her division er. Vi fandt os selv og lærte, at det kræver mange sejre. Og så kom alt det her corona selvfølgelig, siger Henrik Tønder.

Vejles modstander Nykøbing FC ligger under stregen og kæmper for overlevelse, så begge hold har noget på spil.

Tilskuerbegrænsning trykker

Det er Vejle, der er favoritterne. Og går alt, som det skal, kan det ende med at blive en festaften i Vejle. Men det bliver på mange måder en fest for de få.

- Det er frustrerende. Der har været massiv interesse for billetterne, fortæller Morten Pelch, der er kommunikationschef i Vejle Boldklub.

Ifølge ’corona-reglerne’ må der være i alt være 500 personer på Vejle Stadion, og her tæller spillere, trænere og bolddrenge med. Det betyder, at der reelt set kun er 380 billetter til tilskuere udefra, fortæller Morten Pelch. Et tilskuerantal, som han mildest talt er ærgerlig over.

- Det er trist, at vi ikke har mulighed for at give flere muligheden for at se kampen. Sidste gang, vi rykkede op, holdt vi en stor fest, og der er det da lidt et antiklimaks, at det ikke er muligt denne gang, siger Morten Pelch.

Reglerne er anderledes i landets bedste fodboldrække. Her må klubberne gerne spille fodbold for mere end 500 tilskuere. I de sidste par uger har været flere kampe, hvor tilskuertallet har ligget mellem 4.000 og 7.600 tilskuere i Superligaen.

Det bliver langt fra tilfældet i Vejle. Det begrænser også klubben i at arrangere det helt store, selv hvis klubben rykker op. Kommunikationschefen siger dog, at en oprykning vil blive markeret. Der er planlagt noget, som de er klar til, hvis det ’gode’ sker, fortæller Morten Pelch.

De ved godt, at det bliver svært, men i morgen sætter de alt ind på at vinde.

- I morgen spiller vi for vores fans og sponsorer og alle andre omkring klubben. De har været fundamentet for os de sidste par måneder, siger Henrik Tønder.

Kampen mellem Vejle Boldklub og Nykøbing FC bliver spillet kl. 19.00 i aften. TV SYD er med på sidelinjen under og efter kampen, så se med i aftenens nyhedsudsendelse. Kampen kan også ses live på TV 3 Sport.

Lokalopgør i Fredericia

Samtidig med opgøret i Vejle mødes FC Fredericia og Kolding IF i Fredericia. De to hold kæmper om rækkens tredjeplads, der udløser to millioner kroner i præmiepenge. Inden kampen holder FC Fredericia pladsen med fem point ned til Kolding IF.