Kader og hendes kolleger donerer deres løn til jordskælvsofrene i Tyrkiet og Syrien

- Det at jeg har været der, og jeg nu ved, at det ikke bliver det samme næste gang, jeg kommer derned, det rammer mig virkelig, og det er grunden til, at jeg personligt er med til at donere.

Restaurant Occo har ikke sat noget mål for, hvor meget de vil indsamle, men forsikrer, at hele omsætningen for dagen samt medarbejdernes løn går ubeskåret til jordskælvsofrene.