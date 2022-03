Kommune vil være parasportens hovedstad: - Vi byder ind på alle muligheder

Den vision bliver taget godt imod hos en af parasportens helt store stjerner, Tobias Thorning Jørgensen. Han er dressurrytter og dobbelt paralympisk guldvinder, og han mener, at Vejle Kommune allerede er på forkant med parasporten.

- De gør så meget for parasport generelt, og det synes jeg er megafedt. Og det er ekstremfedt, at de også prøver at udbygge det, så det ikke kun bliver de traditionelle sportsgrene, siger han.

Vil byde ind på alle muligheder

Lørdag var der i Vejle et ridestævne for paradressur med deltagere fra ti forskellige lande. Det er netop den slags begivenheder, som Vejle Kommune i fremtiden vil arbejde hårdt for at få til at ske i kommunen.

- Vi byder ind på alle de muligheder for parasportsbegivenheder, vi kan. Kørestolsrygby, store stævner i ridning. Vi vil hele tiden have alle antenner ude og sørge for, at når der sker noget indenfor parasporten i Danmark, så vil vi gerne være en del af det, siger Jens Ejner Christensen.