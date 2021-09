Kronprinsparret besøger Jelling inden prisuddeling

Sidst på eftermiddagen vil borgmester Jens Ejner Christensen, (V), tage imod kronprinsparret sammen med museumschef Morten Teilmann-Jørgensen, der fortæller om oplevelsescentret og historien i Jelling.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik vil bl.a. få lejlighed til at indgå i en samtale med Gorm den Gamle, når parret skal høre om museets nyeste tiltag: Jelling Viking Test Center. Museet tester her fremtidens måder at formidle historie og verdensarv på og eksperimenterer med bl.a. kunstig intelligens.

Som afslutning på besøget i Jelling får Kronprinsparret fremvist Jelling Højene, som sammen med kirken, runestenene og resten af monumentområdet er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.