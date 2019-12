Kvinde fundet død ved hus i Give

Mandag har Sydøstjyllands Politi modtaget en anmeldelse om et dødsfald i Give. Det drejer sig om en 38-årige kvinde, der er blevet fundet ved et hus i byen.

Omstændighederne ved dødsfaldet gør, at politiet har igangsat en efterforskning for at finde ud af, om der er tale om en forbrydelse.

På og omkring stedet, hvor kvinden blev fundet, er tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner netop nu ved at foretage en række undersøgelser.

Obduktion af kvinden har endnu ikke fundet sted, men den vil blive foretaget, så dødsårsagen kan fastslås.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet.