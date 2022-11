Nu skal der være vild natur i Vejle Ådal - og du kan være med

Vi skal have mere af det. Den vilde natur og den biodiversitet, der er hele grundlaget for vores, dyrenes og naturens eksistens. Er man meget optaget af den vilde natur og biodiversiteten, og i øvrigt er glad for gåture i den vilde natur, så er der gode nyheder.

Den Danske Naturfond har nemlig opkøbt et stort areal ved Vejles ådal, det der også hedder Engelsholm Sønderskov. Og nu skal naturen sættes fri. Der skal laves vild natur i den bynære skov, lyder det.

Samarbejde med kommunen

Den vilde natur i Engelsholm Sønderskov skal etableres i et samarbejde med blandt andet Vejle Kommune. Det er nemlig ganske unikt og vigtigt, hvad der skal ske i ådalen, lyder det.

-Det er jo Naturfonden, der har besluttet sig for, at den her skov kan noget særligt, og det er vi jo i Vejle Kommune rigtig glade for. Det er første gang, at vi sådan for alvor indleder et decideret samarbejde med naturfonden, siger Søren Peschardt, formand i Klima-, Natur- og Miljøudvalget (Soc.dem.), Vejle Kommune.

Og det er nødvendigt med initiativer som disse i en tid med klima - og naturkrise, lyder det fra udvalgsformanden.

- Hvis vi skal overleve på den her jord, så skal vi sikre artsrigdommen. Det er jo vores insekter og vores mangfoldige natur, der hjælper vi mennesker med overhovedet at kunne overleve her på Jorden. Det vil vi jo naturligvis gerne understøtte, siger han.