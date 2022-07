Østvendte kyster plaget af store mængder fedtemøg

Til gengæld nævner Kaare Manniche Ebert en langsigtet løsning, som vi som samfund er nødt til at kigge på, hvis vi vil redde de kystnære havområder.

- Vi skal begrænse tilførslen af kvælstof til havet. Det er den eneste måde at få stoppet den negative udvikling vi er inde i, siger Kaare Manniche Ebert.

Kvælstofudledning til havet kommer blandt andet for spildevandsudledning fra renseanlæg, ligesom næringsstoffer fra landbruget spiller en væsentlig rolle. Og særligt sidstnævnte er et oplagt sted at starte, hvis man spørger Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det skal ikke lyde som om, at landbruget gør det her med vilje, for det gør de ikke. De er lige så kede af at miste deres næringsstoffer som havet er for at modtage dem. Men fordi de er en del af problemet, så skal de også være en del af løsningen, siger Kaare Manniche Ebert.