Om tre år kommer over 20.000 på besøg: Kommune bliver værtsby for stort stævne

Det har egentligt været aftalt længe, men søndag formiddag blev det med underskrifter og håndtryk officielt.

Vejle Kommune skal være værtsby for DGI's Landstævne i 2025.

Og det er noget der vækker glæde hos Venstre-borgmesteren

- Det bliver et fantastisk spændende arrangement for hele Vejle Kommune og specielt for afholdelsen i Vejle by, da det jo er et arrangement, hvor vi får mange tusinde gymnaster på besøg og i samarbejde med DGI skal vi sørge for at lave et fantastisk godt landsstævne, siger han.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af landsformand i DGI, Charlotte Bach Thomassen, borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen og formand i DGI Sydøstjylland, Dan Skjerning.

Og underskrifterne skaber stor forventning for landsformanden

- Det er en kæmpe folke- og idrætsfest, der er fyldt med traditioner, men som også hele tiden er i stand til at forny sig i samarbejde med værtskommunen, siger hun i en pressemeddelelse.