Pengemangel i Givskud Zoo: - Vi behøver din hjælp

I et Facebook-opslag, der begynder med et appellerende spørgsmål, fortæller Givskud Zoo, at det er en kritisk tid for parken, og at "vi behøver din hjælp". Direktøren spår parken et kæmpestort underskud i år.

- Jeg forventer, at vi ved udgangen af 2021 vil have et underskud på ti millioner kroner, så vi er pressede, siger Richard Østerballe.