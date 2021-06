Givskud Zoo har brug for hjælp: Donér din hest til løvefoder

Ingen dyr vil lide nød

Løver og ulve er rovdyr, og skal helst fodres med det mest naturlige foder, man kan give dem - nemlig aflivede, hele dyr.

Ditte Mai Sandgreen understreger dog, at dyrene ikke kommer til at lide nød, da hun vil finde andre foderløsninger, hvis der ikke kommer flere private donationer. Men det kan være rigtig dyrt, hvilket ikke hjælper parkens økonomi i en presset coronatid.

Derfor håber hun, at efterlysningen af heste kan gøre nogle hesteejere opmærksomme på muligheden for at donere deres dyr.

Hvis man vil donere sin hest til løve- og ulvefoder, er der en række krav til dens sundhedstilstand. De må blandt ikke være syge og få medicin, og de skal også have hestepas.

For private koster det ikke noget at donere sit dyr, og dyreparken står selv for aflivningen.

Hvis man ikke kan tilbyde sin gamle hest som rovdyrfoder, men gerne vil støtte dyreparken, kan man give et økonomisk bidrag. Det gør man enten ved at sende penge direkte til dyreparken, eller ved at købe årskort, souvenirs, mad eller en ekstra is, når man er på besøg i Givskud Zoo.