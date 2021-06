Givskud Zoo genåbner med dispensation for tvangslukning

Det var en glad direktør Richard Østerballe, der mandag eftermiddag modtog besked om, at Givskud Zoo alligevel har fået dispensation og dermed igen må åbne parken.



- Det er vi virkelig glade for. En tvungen nedlukning er utrolig dyr for os, så det er en kæmpe lettelse, at det kun blev til fire uventede lukkedage, siger direktøren.

Tvangslukningen kom torsdag, da smittetallene i Givskud sogn var for høje.