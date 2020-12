Præst: Aflys julegudstjenesten

Og den situation han henviser til, er selvfølgelig den grasserende spredning af corona-virus.

- Smittetallet er stigende og sygehusvæsenet er presset, og derfor ville det være et godt signal, hvis Folkekirken, biskopper og andre slog til lys for, at vi springer juleaftensdag over.

Men provster og biskopper har allerede sagt, at julegudstjenesten skal gennemføres under de eksisterende restriktioner naturligvis, og det sagde de på foranledning af en underskriftsindsamling, hvor 1.500 frivillige og ansatte i landets kirker bad om at få sløjfet julegudstjenesten i år.

Og her er, hvad kirkens minister, Joy Mogensen, sagde til Jyllands-Posten.

- Vi skal selvfølgelig passe på de ansatte, og det gør selvfølgelig stort indtryk, når de giver udtryk for bekymringer. Det er bl.a. derfor, jeg beder sundhedsmyndighederne om at give et ekstra servicetjek. Men det er med henblik på at sikre, at vi er nået helt i mål med at kunne holde kirkerne åbne på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, siger hun, og det var altså til Jyllands-Posten.



- Frygten er mange smittede

- Jeg må sige, at det har jeg lidt svært ved at forstå, også fordi mange af kirkens ansatte, sangere, kirketjenere er tættere på folk, end jeg er. Jeg kan sådan set tage den med ro. Jeg kan være oppe ved alteret og på prædikestolen, men der er andre, der skal tage imod folk og spritte af og sådan noget, og det synes jeg, at biskopper og andre skal have mere sans for, siger altså sognepræst i Jelling, Kristian Bøcker.

- Jeg frygter, at mange vil blive smittet, og at det vil gå ud over mange, der er svage. Jeg synes man skal droppe gudstjenesten juleaften. Der er mange gudstjenester hen over julen, hvor folk kommer i lidt mindre antal og så det, der er i fjernsynet.