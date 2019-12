Ransagning: Flere sigtet i sag om millionsvindel

Allerede i sidste uge foretog Sydøstjyllands Politi og flere politikredse en politiaktion i en sag om økonomisk kriminalitet. En række ransagninger førte til flere anholdelser.

I dag er det så kommet frem, at Sygehus Lillebælt har politianmeldt en betroet medarbejder for mistanke om svindel.

Personen og to tidligere samarbejdspartnere er mistænkt for i fællesskab at have foretaget fiktive indkøb og oprettet falske fakturaer, og det drejer sig om et samlet beløb på mellem én til halvanden millioner kroner.

Der er sigtet flere personer i sagen, oplyser Carsten Thostrup, der er leder af Efterforskningscenter Midt i Vejle, til TV SYD.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der i sidste uge den 11. december blev lavet en større politiaktion flere steder i landet, hvor flere politikredse var involveret. Den fandt blandt andet sted på adresser i Vejle, på Fyn og Sjælland.

- De tre personer er anholdt og afhørt på dagen. Vi fandt ikke grundlag for varetægtsfængsling, så derfor er de løsladt, fortæller Carsten Thostrup til TV SYD, der oplyser, at der ikke er tale om sag af samme omfang som Britta Nielsen-sagen, hvor der er rejst tiltale om svindel for mere end 100 mio. kr..

- Anmeldelsen lyder på godt en million kroner, så det arbejder vi ud fra, siger han.

Medarbejderen fra Sygehus Lillebælt blev allerede anmeldt til politiet den 4. oktober. Det er nu ved at blive undersøgt, om der skal rejses tiltale i sagen.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad drejer det sig om hospitalets logistik- og indkøbschef. Sygehus Lillebælt har tidligere over for avisen bekræftet, at chefen er fratrådt, men har afvist at uddybe hvorfor.

Læs også Betroet medarbejder meldt til politiet: Mistanke om million-svindel på sygehus