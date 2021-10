SOSU-elever skal sælge uddannelsen til andre unge og får hjælp af kendt youtuber

Fremtidens pleje

I virkeligheden handler det om at sikre, at der er medarbejdere til at tage sig af fremtidens ældre.

- Desværre ser vi allerede nu, at kommunerne har problemer med at finde nok medarbejdere til ældreplejen, og problemet ser kun ud til at blive større i fremtiden, og det skal løses. Alle danskere skal trygt kunne gå alderdommen i møde med vished for, at de kan få den rette pleje og omsorg, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.