Tre forskellige vejlensere: Derfor betyder VB i Superligaen så meget

Hvis alt går som det skal, så kan Vejle Boldklub snart trille bold med de bedste klubber i Danmark igen.

Den tradiotionsrige fodboldklub var i flere år ikke en del af den bedste række i Danmark, og det har været noget, der gjorde ondt på flere vejlenserne. Her har fodbold nemlig en særlig plads i hjertet.

Det er ikke helt ligegyldt, hvilken række som Vejle spiller i. Sådan siger tre forskellige Vejle-fans, der alle krydser fingre for VB i aftenens opgør.

Det er handler om identitet, følelser og selvforståelse. Det handler kort sagt om fodbold. Læs her, hvorfor de tre Vejle-fans mener, at Superliga og Vejle hænger sammen.

Mogens Gregers Madsen



Mogens Gregers Madsen, Chefredaktør, Vejle Amts Folkeblad

- Det vil betyde en hel masse for klubbens selvforståelse. Vejle og fodbold har altid hængt sammen. Nu har jeg boet her i 42 år, og det har altid været en del af det DNA, som jeg fornemmer, der er i Vejle: Det er, at byen gør sig gældende i toppen af dansk fodbold.

- For mig personligt vil det være en store glæde. Jeg tænker nogle gange på, at det må være nemt ikke at være glødende tilhænger af fodbold. De må have det meget nemmere. Allerede nu et par timer før kampen, der har man ondt i maven, så det betyder rigtig meget.

Max Rasmussen



Max Rasmussen, Indehaver, Lucky's Sports-Bar

- Det betyder meget. Vi er jo en sportsbar, og det betyder noget for vores omsætning, men personligt synes jeg også, at det vil være fantastisk at få Vejle op i Superligaen igen.

- De skal bare have ét point for at vinde, men jeg er ret sikker på, at de vinder med et par stykker. Mit bud er tre til Vejle i aften.

Jens Ejner Christensen



Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle, Venstre

- Det handler om at tage skridtet op og komme i Superligaen. Det ligger der noget eksponering i og noget identitet. Det er vigtigt for byen og for erhvervslivet. Det er jeg helt sikkert på.

- Når man kommer rundt og møder borgmesterkolleger, der bliver vi altid mødt af en ærgrelse over, at Vejle ikke er med i Superligaen. Vi har det skønne stadion og nogle fantastiske fans, der følger klubben i medgang og modgang. Der er rigtig mange af de store klubber, der gerne vil til Vejle og spille, fordi man ved, det er en traditionsrig klub. Vi har leveret spillere til hele verden.

Kampen mod Nykøbing FC bliver spillet kl. 19 i aften i Vejle. Hvis Vejle får et point, så rykker de op.