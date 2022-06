Tre landskampe på ti dage: Kom billigt på stadion i Nørreskoven

DBU og Vejle Kommune indgik sidste år en aftale om U-21 landsholdets tilstedeværelse i Vejle, og DBU’s valg af Vejle Stadion som holdets hjemmebane glædede borgmester Jens Ejner Christensen (V):

- Vejle er en fodboldby med stolte traditioner. Byen har igennem årene fostret masser af talenter til ungdoms- og A-landshold, såsom Allan Simonsen, Thomas Gravesen og senest Wahid Faghir. Derfor er det en rigtig god nyhed, at U21-landsholdet de næste år skal spille sine hjemmekampe i Nørreskoven, og vi glæder os meget til at byde spillere og fans velkommen til Vejle, sagde han dengang.

Prisen for kommunen lyder på 205.000 kroner per kamp, og de penge er givet godt ud, mener formanden for kommunens kultur og idrætsudvalg Dan Arnløv Jørgensen (Konservative).

- Livet er mere end asfalt og børnehaver. Der skal også være noget for folk, så vi får et fællesskab, og jeg tror, det er godt at investere i fællesskab, siger han til TV SYD.

Tre landskampe på ti dage

Hjemmekampen mod Kasakhstan er Danmarks sjette kamp i gruppe I om kvalifikation til EM i 2023 i Rumænien og Georgien. Danmark vandt i september sidste år det omvendte opgør i Kasakhstan med 1-0.

Danmark ligger før kampen på en andenplads i gruppen, der føres af Belgien, som er gruppens eneste ubesejrede hold.

Landstræner Jesper Sørensen, som er tidligere træner i FC Fredericia, blev ny træner for U-21 landsholdet i sommeren 2021.

Casper Tengstedt fra AC Horsens er eneste sydjyske spiller i truppen, der i de kommende ti dage spiller tre kampe i Nørreskoven:

10. juni: Danmark-Skotland

14. juni: Danmark-Tyrkiet





Kampstart på Vejle Stadion er kl. 15.00. Kampen sendes samtidig på TV 2 sport X og Play.